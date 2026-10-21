Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 382,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'450 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ypsomed-Aktie legte bis auf 382,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 377,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'248 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 9,25 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,91 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,34 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,06 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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