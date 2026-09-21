Ypsomed Aktie News: Ypsomed legt am Vormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 347,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie legte bis auf 348,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 347,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 537 Ypsomed-Aktien.

Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 24,93 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,15 CHF belaufen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,92 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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