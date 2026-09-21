Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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21.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag höher
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 352,00 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 352,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'763 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 353,80 CHF. Bei 347,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'448 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. 18,75 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 35,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,15 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 12,92 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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