Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag im Plus

Das Papier von Ypsomed konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 352,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 353,80 CHF. Mit einem Wert von 347,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 2'940 Aktien.

Am 19.08.2026 markierte das Papier bei 418,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,15 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 12,92 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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