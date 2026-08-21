Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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21.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 406,00 CHF ab.
Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 406,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 406,00 CHF aus. Bei 409,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 156 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 3,22 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 35,84 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,33 CHF aus.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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