Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Ypsomed-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 381,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'100 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 382,60 CHF aus. Bei 378,00 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 378,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'346 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 441,50 CHF an. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 13,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,41 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 13,19 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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