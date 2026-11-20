Um 09:28 Uhr ging es für die Ypsomed-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 437,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 437,00 CHF aus. Bei 440,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 808 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 447,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2026). Mit einem Zuwachs von 2,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,30 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,83 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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