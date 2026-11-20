Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 435,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'574 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Ypsomed-Aktie bis auf 432,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 440,00 CHF. Zuletzt wechselten 4'221 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Bei 447,80 CHF markierte der Titel am 19.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 2,94 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,11 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,30 CHF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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