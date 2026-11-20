|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed verliert am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 435,40 CHF nach.
Um 12:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 435,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'609 Punkten notiert. Bei 433,60 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 440,00 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 2'627 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2026 bei 447,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,85 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 67,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,30 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.
Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,83 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient
Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
16:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.