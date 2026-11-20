Um 12:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 435,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'609 Punkten notiert. Bei 433,60 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 440,00 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 2'627 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2026 bei 447,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,85 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 67,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,30 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,83 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr

Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient

Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut