Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagvormittag gesucht

Um 09:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 377,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'271 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 377,60 CHF. Bei 377,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 180 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2026 auf bis zu 418,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 9,67 Prozent niedriger. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,01 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,35 CHF aus.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,07 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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