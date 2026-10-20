Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag stärker

Die Ypsomed-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 377,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 379,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 377,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'403 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Bei 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,35 CHF je Ypsomed-Aktie.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,07 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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