Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag freundlich

Das Papier von Ypsomed konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 377,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'239 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Ypsomed-Aktie sogar auf 379,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 377,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 733 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 44,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,35 CHF belaufen.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,07 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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