Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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20.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagvormittag fester
Die Aktie von Ypsomed gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 413,20 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'242 Punkten steht. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 417,00 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 415,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 780 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 419,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 1,52 Prozent zulegen. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,33 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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