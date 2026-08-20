Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Ypsomed-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 410,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 409,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 415,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'340 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (419,50 CHF) erklomm das Papier am 19.09.2025. Mit einem Zuwachs von 2,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 CHF je Ypsomed-Aktie.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,21 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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