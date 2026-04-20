Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 293,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'731 Punkten realisiert. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 293,00 CHF ab. Bei 294,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 779 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 441,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 11,27 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,08 CHF belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,78 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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