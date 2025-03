Ypsomed Aktie News: Ypsomed büsst am Mittag ein

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 350,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 17'280 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 348,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 351,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'478 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 439,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Bei einem Wert von 261,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 25,53 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,69 CHF aus.

Ypsomed dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 27.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,34 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

