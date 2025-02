Ypsomed Aktie News: Ypsomed wird am Nachmittag ausgebremst

Um 04:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 364,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'960 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Ypsomed-Aktie bis auf 362,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 368,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'936 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 439,00 CHF erreichte der Titel am 27.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 261,00 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 39,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,77 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 2,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.05.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 27.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,50 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch