Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 439,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'953 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Ypsomed-Aktie sogar auf 441,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 438,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'452 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 441,60 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,55 Prozent. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,30 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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