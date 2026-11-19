Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 445,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'838 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 445,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 438,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'725 Ypsomed-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2026 bei 445,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Mit Abgaben von 41,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,30 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,83 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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