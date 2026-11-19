Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 437,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'852 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Ypsomed-Aktie bis auf 437,40 CHF. Bei 438,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4'966 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Bei 443,00 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 1,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 40,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,30 CHF je Aktie ausschütten.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,83 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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