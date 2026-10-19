Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 377,00 CHF ab.
Die Ypsomed-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 377,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'201 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 374,40 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 374,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 401 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (418,00 CHF) erklomm das Papier am 19.08.2026. Mit einem Zuwachs von 10,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,46 CHF je Aktie ausschütten.
Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,08 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient
Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag billiger (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient (AWP)
|
13.10.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.