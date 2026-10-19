Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag billiger

Die Ypsomed-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 377,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'201 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 374,40 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 374,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 401 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (418,00 CHF) erklomm das Papier am 19.08.2026. Mit einem Zuwachs von 10,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,46 CHF je Aktie ausschütten.

Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,08 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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