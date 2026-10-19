Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Nachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die Ypsomed-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 377,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 374,40 CHF. Bei 374,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 2'340 Stück.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,88 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,46 CHF.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,08 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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