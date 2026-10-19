Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Aufschlag

Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 378,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'214 Punkten steht. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 378,20 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 374,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 629 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,46 CHF aus.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,08 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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