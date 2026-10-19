Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 378,20 CHF.
Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 378,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'214 Punkten steht. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 378,20 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 374,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 629 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,46 CHF aus.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,08 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient
Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag billiger (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient (AWP)
|
13.10.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.