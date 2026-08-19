Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minus

Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 410,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'186 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 406,60 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 406,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'335 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 2,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,59 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,21 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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