Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’354 0.2%  SPI 20’202 0.2%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’093 -0.1%  Euro 0.9405 0.0%  EStoxx50 6’470 0.0%  Gold 4’360 0.6%  Bitcoin 52’052 -1.0%  Dollar 0.8109 -0.2%  Öl 91.5 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: CTS Eventim veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street
Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag
EFG International-Aktie in Grün: Verkauf von Harris Allday an Canaccord Wealth
Suche...
ETF Sparplan

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minus

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 410,80 CHF.

Ypsomed
415.34 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 410,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'186 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 406,60 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 406,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'335 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 2,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,59 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,21 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung

Ypsomed-Aktie in Rot: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten