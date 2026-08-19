Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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19.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 416,20 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 416,20 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'232 Punkten steht. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 418,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 406,60 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'931 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (419,50 CHF) erklomm das Papier am 19.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 0,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 59,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 CHF je Ypsomed-Aktie.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,21 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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