Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag in Grün

Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 413,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'164 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 416,60 CHF. Bei 406,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'393 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 419,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,99 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,33 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,21 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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