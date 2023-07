Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die Ypsomed-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 259,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'723 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 259,00 CHF. Bei 270,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'787 Ypsomed-Aktien.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 273,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,41 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,40 CHF. Dieser Wert wurde am 29.07.2022 erreicht. Mit Abgaben von 50,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Ypsomed rechnen Experten am 05.11.2024.

Redaktion finanzen.ch