19.01.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag schwächer

Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 329,00 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 329,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'302 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 325,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 4'363 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 441,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 34,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 291,50 CHF fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 11,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,04 CHF ausgeschüttet werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,04 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen

Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt

Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt

