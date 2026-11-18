Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 435,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'019 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 437,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 423,00 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'589 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2026 bei 437,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,51 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,30 CHF ausgeschüttet werden.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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