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18.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Mittag
Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Ypsomed legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 433,00 CHF.
Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 433,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'060 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 435,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 423,00 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 3'515 Aktien.
Bei einem Wert von 437,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 1,05 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 39,84 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,30 CHF je Ypsomed-Aktie.
Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Ypsomed am 18.11.2026
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