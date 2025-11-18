Ypsomed Aktie News: Ypsomed gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Ypsomed-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 325,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'138 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 323,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 325,00 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'057 Stück gehandelt.

Bei 441,50 CHF erreichte der Titel am 29.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 26,27 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 261,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 CHF je Ypsomed-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,71 CHF je Aktie belaufen.

