Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’481 -0.9%  SPI 17’141 -1.0%  Dow 45’985 -1.3%  DAX 23’154 -1.9%  Euro 0.9247 0.2%  EStoxx50 5’525 -2.1%  Gold 4’056 0.3%  Bitcoin 73’921 0.9%  Dollar 0.7970 0.1%  Öl 63.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171Rheinmetall345850
Top News
Barclays Capital: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Overweight
Investment-Tipp Swiss Re-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Hannover Rück-Analyse: Barclays Capital verleiht Hannover Rück-Aktie Underweight in jüngster Analyse
Analysten stufen Siemens Healthineers-Aktie weiterhin als Kauf ein - trotz unklarer Zukunft der Labordiagnostik
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Suche...
Plus500 Depot

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed gibt am Dienstagnachmittag nach

Ypsomed Aktie News: Ypsomed gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 325,50 CHF ab.

Ypsomed
324.85 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 325,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'138 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 323,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 325,00 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'057 Stück gehandelt.

Bei 441,50 CHF erreichte der Titel am 29.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 26,27 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 261,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 CHF je Ypsomed-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,71 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt

Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt

Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten