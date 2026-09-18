Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag in Rot

Die Ypsomed-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 343,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'675 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 341,40 CHF. Bei 342,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 462 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Mit einem Zuwachs von 22,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 24,19 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,15 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 12,91 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung