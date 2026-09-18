Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’881 -0.5%  SPI 19’646 -0.3%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’420 -1.2%  Euro 0.9462 0.0%  EStoxx50 6’240 -1.3%  Gold 4’365 0.6%  Bitcoin 64’383 2.2%  Dollar 0.8257 0.2%  Öl 103.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
RWE gewinnt Ausschreibungen für 119 MW Onshore-Leistung - Kurs im Minus
ZGKB-Aktie unbeeindruckt: Alexander Hunziker wird Chief Investment Officer
Suche...
ETF Sparplan

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag in Rot

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag in Rot

Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ypsomed-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 343,60 CHF.

Ypsomed
341.65 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 343,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'675 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 341,40 CHF. Bei 342,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 462 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Mit einem Zuwachs von 22,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 24,19 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,15 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 12,91 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten