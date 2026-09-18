Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag südwärts

Die Ypsomed-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 341,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'572 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 340,00 CHF. Bei 342,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'769 Ypsomed-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 18,67 Prozent niedriger. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,15 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,91 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung