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18.09.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Ypsomed

Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Ypsomed

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 345,00 CHF.

Ypsomed
341.05 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 345,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'708 Punkten realisiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 341,40 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 342,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'199 Ypsomed-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 419,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Gewinne von 21,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 32,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,15 CHF belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 12,91 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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