Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 273,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'619 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 273,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 276,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'295 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 278,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 2,01 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 48,42 Prozent wieder erreichen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.11.2024.

Redaktion finanzen.ch