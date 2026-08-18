Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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18.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Ypsomed zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 413,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'176 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 414,80 CHF. Bei 410,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 1'850 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 419,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,57 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.
Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,33 CHF.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,21 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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