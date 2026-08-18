Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 411,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'156 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 418,00 CHF. Bei 410,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 10'846 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 1,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit Abgaben von 36,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF aus.

Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,21 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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