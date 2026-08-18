Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 411,40 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 411,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'156 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 418,00 CHF. Bei 410,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 10'846 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 1,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit Abgaben von 36,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,21 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung
Ypsomed-Aktie in Rot: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
16:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteuert sich am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|SPI aktuell: SPI schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.