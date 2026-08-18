Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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18.08.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteuert sich am Dienstagmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 414,00 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 414,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Ypsomed-Aktie sogar auf 418,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 410,00 CHF. Zuletzt wechselten 8'033 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 1,33 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 58,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,33 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,21 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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