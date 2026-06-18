Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 346,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'502 Punkten realisiert. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 346,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 346,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 20 Ypsomed-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 441,50 CHF. 27,38 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 24,84 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,45 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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