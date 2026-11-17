Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 426,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'277 Punkten steht. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 426,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 435,00 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 2'690 Aktien.

Am 13.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 437,60 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 2,63 Prozent Luft nach oben. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 63,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ypsomed-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,27 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,76 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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