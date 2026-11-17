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17.11.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 422,40 CHF.
Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 422,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'128 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 422,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 435,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'270 Ypsomed-Aktien.
Am 13.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 38,33 Prozent sinken.
Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,27 CHF je Aktie ausschütten.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,76 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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