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17.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 428,40 CHF.
Die Ypsomed-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 428,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 435,00 CHF zu. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 423,80 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 435,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'096 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Bei 437,60 CHF erreichte der Titel am 13.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,15 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 39,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,27 CHF ausgeschüttet werden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,76 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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