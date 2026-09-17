Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,0 Prozent auf 344,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'623 Punkten realisiert. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 340,00 CHF ab. Bei 345,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4'009 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF. Gewinne von 21,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,03 CHF je Ypsomed-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 12,80 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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