Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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17.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 347,80 CHF nach.
Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 347,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'702 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Ypsomed-Aktie bei 340,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 345,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'481 Ypsomed-Aktien.
Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 419,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 20,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 25,10 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,03 CHF.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,80 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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