Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Abschlägen

Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 346,20 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'608 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Ypsomed-Aktie bei 340,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 345,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'403 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Mit einem Kursverlust von 24,75 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,03 CHF.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,80 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung