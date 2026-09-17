Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.09.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 346,20 CHF abwärts.
Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 346,20 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'608 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Ypsomed-Aktie bei 340,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 345,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'403 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Mit einem Kursverlust von 24,75 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,03 CHF.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,80 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
16:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet (AWP)
Analysen zu Ypsomed AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.