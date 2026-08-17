Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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17.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 407,40 CHF ab.
Die Ypsomed-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 407,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'298 Punkten steht. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 407,40 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 408,20 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 734 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Gewinne von 2,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 36,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,33 CHF.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,21 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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