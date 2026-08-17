Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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17.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Montagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 407,00 CHF abwärts.
Die Ypsomed-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 407,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 405,20 CHF. Bei 408,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'158 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (419,50 CHF) erklomm das Papier am 19.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,21 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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