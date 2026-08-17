Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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17.08.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 408,00 CHF.
Die Ypsomed-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 408,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 406,00 CHF. Mit einem Wert von 408,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1'256 Ypsomed-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,15 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,33 CHF.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,21 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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