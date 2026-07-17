Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit Verlusten

Die Ypsomed-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 374,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'067 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 373,00 CHF. Bei 373,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 373 Aktien.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 441,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 17,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Mit Abgaben von 30,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,41 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,19 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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