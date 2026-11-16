Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr ging es für die Ypsomed-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 429,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'346 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 421,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 426,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'041 Ypsomed-Aktien.

Am 13.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 437,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,81 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Ypsomed-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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